- Küçük yaşta seçilen çocuklar hentbol milli takım yolunda

Beden eğitimi öğretmeni Murat Seyfi Sarıkaya:

"Yakın ilkokullardan küçük yaştaki çocukları seçerek eğitim veriyoruz"

Minik hentbol oyuncusu Bulem Kayar: "Hentbol milli takıma çağrılmak istiyorum"

Zeynep Yalbaoğlu: "Hentbol milli takıma seçildikten sonra hırs yaptım"

Zeynep Mıhlas: "En büyük hayalim en üst seviyeye çıkabilmek"

ESKİŞEHİR - Okul sporlarında Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorisinde son 8 yıldır il birinciliğini kazanan Dr. Halil Akkurt Ortaokulu kızları hentbol milli takımda yer alacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan yarışmaların sonunda üç oyuncusu Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar kategorisinde hentbol milli takımına seçildi. Seçilen oyuncular hentbol milli takım heyeti tarafından çağrılmayı beklediğini aktardı. Dr. Halil Akkurt Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Murat Seyfi Sarıkaya, oyuncuları nasıl bu seviyeye getirdiğini anlattı. Henüz 3 ve 4. sınıfta seçtiğini ve onlarla sürekli antrenmanlar yaptığını belirten Sarıkaya, verilen emeklerin karşılığını öğrencilerinden 9 yıldır hep bulduğunu, ayrıca doğru seçim ve doğru antrenmanlarda başarıyı elde ettiği belirtti.

"Yakın ilkokullardan küçük yaştaki çocukları seçerek eğitim veriyoruz"

Yıllardır beden eğitimi öğretmeni olan Murat Seyfi Sarıkaya, öğrencilerini nasıl seçtiğini söyle anlattı:

"Yakın ilkokullardan küçük yaştaki çocukları seçerek eğitim veriyoruz. Spor salonumuz var. Burada çocuklar eğitim alıyorlar. Bu şekilde eğiterek başarıları kazanıyoruz. Atletizmde derecelerimiz var. Eskişehir şampiyonluğu, Türkiye ve Olimpiyat dereceleri yapan kızlarımız var. Futbolda da derecelerimiz mevcut. Kulüplere oyuncular yönlendiriyoruz. Bunların içinde profesyonel olan var. Yaklaşık 9 yıldır hentbol oynuyoruz. Milli takıma sporcularımız gidiyor. Bazı kriterleri çocuklar üzerinde uygulayarak seçilen öğrencileri yazın okulumuza eğitime davet ediyoruz. Bu eğitimlerde çocuklar baya bir ilerleme kaydettikleri için okulumuza hazır gelmiş oluyorlar" dedi.

"Milli takıma çağrılmak istiyorum"

Spor hayatının küçük yaşta başladığını kendini hentbolla daha özgüven sahip olduğunu anlatan minik hentbol oyuncusu Bulem Kayar, "Hentbola ilk altıncı sınıfta başladım. İki yıldır hentbol oynuyorum. Voleybol ve futbol oynayamadığımı düşünüyorum. Hentbolu oynayabildiğim için seçtim. Hentbolu seviyorum, bana özgüven veriyor. Maçlarda iyi oynuyorum. Takım kazanınca mutlu oluyoruz, kaybedince üzülüyoruz. Bazen birbirimize destek oluyoruz. Milli takıma seçildim ama çağrılmadım. Mili takıma çağrılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hentbol milli takımına seçildikten sonra hırs yaptım"

Henüz 3 sınıfta iken hentbol hayatının başladığını belirten Zeynep Yalbaoğlu, "İlkokul üçüncü sınıfta öğretmenimiz seçmelere gelmişti. Beni öyle seçtiler. Hentbol diğer sporlara göre daha çok ilgimi çekti. Hentbolu daha iyi oynuyorum. Hentbola öyle ilgi duymaya başladım. Milli takıma çağrılmayı beklemiyorum. Benden daha iyileri vardı, beni seçmeleri garip oldu bana göre. Daha iyi olmaya çalıştım ama antrenmanları kaçırınca formdan düştüm. Sonradan toparladım. Antrenmanları hiç kaçırmıyorum. Genellikle ısınma ve merdiven parkuru gibi çalışmalar yapıyoruz. Haftada bir iki kere antrenman maçları yapıyoruz. Milli takıma seçildikten sonra hırs yaptım. Onlardan daha iyi olmak için çabaladım" diye konuştu.

"En büyük hayalim en üst seviyeye çıkabilmek"

Henüz küçük yaşta izleyici olarak katıldığı antrenmanlara sporcu olarak devam eden Zeynep Mıhlas, "Arkadaşım sayesinde hentbola başladım. Antrenmanı izlemeye gittiğimde beni de çalıştırıyordu. Altıncı sınıfın başında hentbola başladım. Hentbolu oynadığımda mutlu oluyorum. Kendimi oynarken kaptırıyorum, zevk alıyorum. Spor benim için çok büyük bir yerde. En büyük hayalim en üst seviyeye çıkabilmek. Hentbolun bana çok katkıları oldu. Hentbol sayesinde il dışına çıktık. Orada şehrimizi temsil ettik" dedi.