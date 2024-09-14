Küçük Taraftar Rey Manaj ile Fotoğraf Çekmek İçin Sahaya Girdi
Sivasspor-Gaziantep müsabakasında küçük bir taraftar, Sivasspor'un yıldız futbolcusu Rey Manaj ile fotoğraf çektirmek için sahaya girdi. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarıldı.
Sivasspor- Gaziantep müsabakasında küçük bir taraftar, Yiğidoların yıldız futbolcusu Rey Manaj ile fotoğraf çekilmek için maç oynanırken sahaya girdi.
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 37. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Tribünden sahaya giren küçük bir taraftar, koşarak orta sahada bulunan Sivasspor'un yıldız futbolcusu Rey Manaj'ın yanına gitti ve forma istedi.
Daha sonra çocuk güvenlik görevlilerine yakalanmamak için koşarak saha dışına gitmek isterken görevliler çocuğu yakalayıp, saha dışına çıkardı. - SİVAS
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