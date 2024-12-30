Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası Finale Ulaştı

2024-2025 voleybol küçük kızlar müsabakaları, Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final maçlarıyla sona erdi. Turnuva sonunda başarılı olan sporculara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün burada, geleceğimizin teminatı olan genç sporcularımızı görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Bu gençler, bugün gösterdikleri performansla sadece kendi takımlarını değil, hepimizi gururlandırdılar. Onların başarısı, sadece sporun değil, aynı zamanda eğitimin, emek ve disiplinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor."

Kasapoğlu, voleybolun özellikle küçük yaş kategorilerinde gelişimin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekerek, "İlerleyen yıllarda, bu tür organizasyonlarla daha fazla genç sporcuyu keşfetmeyi ve onları daha büyük başarılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Gençlerin sporla tanışması, onlara hayat boyu sürecek değerler kazandırmanın yanı sıra, şehrimizdeki spor kültürünün de güçlenmesini sağlıyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR