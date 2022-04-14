Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor - Haberler

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Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor

AA - Orhan Kuzu - Spor
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Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

Türkiye Hentbol Federasyonunca düzenlenen Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te çeyrek final maçlarıyla devam ediyor.

Yeni Mahalle ve Safranbolu spor salonlarında gerçekleştirilen müsabakalara, 47 kulüpten yaklaşık 1000 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, pazar günü başlayan şampiyonanın 5 gündür kıyasıya geçen maçlarla sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından 47 kulübün şampiyonaya katıldığını belirten Güven, takımların Karabük'te düzenlenen organizasyondan memnun olduğunu ifade etti.

Güven, Karabük olarak bu tür organizasyonları her zaman önemsediklerini dile getirerek, "İlerleyen günlerde kentimizde farklı şampiyonalar düzenlenecek." ifadesini kullandı.

Şampiyona, 16 Nisan'da sona erecek.

Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor

Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor

Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor

Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor

Küçük Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası, Karabük'te sürüyor

AA / Orhan Kuzu - Spor

Spor, Haberler

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