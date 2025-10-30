Haberler

Küçük Ama Anlamlı: Derbilerde Öne Geçen Takım Genellikle Kazanıyor

Küçük Ama Anlamlı: Derbilerde Öne Geçen Takım Genellikle Kazanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde öne geçen takım genellikle galip geliyor. Fenerbahçe 23 kez öne geçtiği maçlardan 16'sını kazanırken, Beşiktaş ise 8 galibiyet elde etti. Ancak her iki takım da öne geçtiği 4 karşılaşmayı kaybetti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 37'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 1'i Süper Kupa olmak üzere oynanan 41 derbide öne geçen takım yalnızca 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ezeli rekabette 37'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve 1'i Süper Kupa olmak üzere oynanan 41 karşılaşmada öne geçen takımın rakibine avantaj sağladığı görülüyor.

Fenerbahçe 23, Beşiktaş 16 kez öne geçti

Söz konusu 41 müsabakada Fenerbahçe 23, Beşiktaş da 16 kez öne geçti. Sarı-lacivertliler öne geçtiği 23 maçın 16'sını kazanırken, 4'ünden beraberlik, 3'ünden de mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ise ilk golü attığı 16 mücadelede 8 kez kazanan taraf oldu. Bu süreçte 7 kez de berabere kalan Kartal, 1 defa kaybetti.

İki takım arasındaki sadece 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Öne geçen takım 4 kez kaybetti

Beşiktaş, 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 yenildi.

Fenerbahçe ise 2012-2013 sezonunda Dolmabahçe'de Moussa Sow'un golüyle 1-0'lık avantajı sağlarken, maçın sonunda gülen taraf ise 3-2'lik skorla siyah-beyazlı takım oldu.

2017-2018 sezonunda ligde yine Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan müsabakada sarı-lacivertliler Fernandao'nun attığı golle öne geçerken, skor avantajını koruyamadı ve 3-1 kaybetti.

Son olarak 2022-2023 sezonunda Kanarya, Enner Valencia'nın penaltı golüyle taraftarını sevindirmiş ancak daha sonra Kara Kartal, tarihi bir geri dönüşe imza atarak 4-2 kazanan taraf olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.