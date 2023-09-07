Kübra Korkut Altın Madalya Kazandı

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Kübra Korkut, tek kadınlar C7 finalinde Hollanda'dan Kelly Van Zon'u mağlup ederek altın madalya kazandı ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası elde etti.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Kübra Korkut, tek kadınlar C7 finalinde Hollanda'dan Kelly Van Zon'u 3-2 mağlup ederek altın madalya kazandı ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası elde etti.

İngiltere'nin Sheffield'da devam eden ITTF Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda Kübra Korkut'tan altın madalya geldi. Tek kadınlar C7 finalinde milli sporcu, Hollandalı rakibi Kelly Van Zon'u 2-0 geriden gelip 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kübra, bu başarısıyla Paris 2024 Paralimpik Oyunları kotası da kazandı. - İSTANBUL