Kubilay Kanatsızkuş Göztepe Formasıyla İlk Golünü Attı

Göztepe'ye yaz transfer döneminde takıma katılan Kubilay Kanatsızkuş, 1461 Trabzon FK karşısında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı formayla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'ye yaz transfer döneminde Çaykur Rize spor'dan katılan Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon ligde 1'i 11 olmak üzere toplam 11 maça çıktı ve bu süreçte aldığı 235 dakikada gol katkısı veremedi. 26 yaşındaki oyuncu, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 1461 Trabzon FK'ya karşı 11'de görev aldı. Golcü oyuncu, girdiği pozisyonlarda rakip savunmacılara zor anlar yaşatırken dakikalar 63'ü gösterdiğinde ise sarı-kırmızılı ekibi öne geçiren golü kaydetti ve takımının bir üst tura çıkmasında büyük bir rol oynadı. Bu golle birlikte Kubilay Kanatsızkuş, Göztepe formasıyla bu sezonki ilk golüne de imza attı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un gelişiyle ve Mame Diouf'un da sakat olması sebebiyle, Kubilay Kanatsızkuş'un ilk devrenin sonuna kadar çok daha fazla süre alması bekleniyor.

Göztepe'den çocuklara yönelik proje

Göztepe, 'Şehrimin Takımı' projesi kapsamında 1461 Trabzon FK ile oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu karşılaşmasında 15 farklı okuldan 2 bin 500 öğrenciyi misafir etti.

Maç öncesinde Gürsel Aksel Stadyumu dışında bir araya gelen minik spor severler çeşitli etkinliklerle birlikte renkli anlar yaşadı. Renkli anlara imza atan minik sporseverler, Göztepeli futbolcularla da bir araya geldi. Karşılaşma öncesinde tribünleri selamlayan sarı-kırmızılı oyuncular, karşılaşma sonrasında da minik taraftarlarla birlikte fotoğraf çektirdi. - İZMİR