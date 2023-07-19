- Kubilay Güvenç: "Hedeflerimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz"

İSTANBUL - Gençlerbirliği Başkan Yardımcısı Kubilay Güvenç, kulübün bu sene 100. yılını kutladığını belirterek, "Hedeflerimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Gençlerbirliği Kulübü'nü temsilen programa katılan Başkan Yardımcısı Kubilay Güvenç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedefleri hakkında da konuşan Güvenç, "Sezonun tüm takımlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülke olarak ve futbol camiası olarak zor günlerden geçiyoruz. Umarım kazasız, belasız, doğal afetsiz bir sezon geçiririz. Gençlerbirliği Spor Kulübü'müzün bu sene 100. yılını kutluyoruz. Geçtiğimiz sezon çok zor bir sezon oldu. Hedeflerimizi büyüterek tekrar yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.