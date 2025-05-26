Kubilay Alcu, Kazakistan'da 17. Profesyonel Boks Maçına Çıkıyor

Kubilay Alcu, Kazakistan'da 17. Profesyonel Boks Maçına Çıkıyor
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Namağlup boksör Kubilay Alcu, Kazakistan'da düzenlenecek uluslararası boks gecesinde Aroby ile ringe çıkacak. Hedefi Türk bayrağını gururla dalgalandırmak ve dünya sıralamasında adını yükseltmek.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

MUĞLA Fethiyeli yenilgisiz boksör Kubilay Alcu, 1 Haziran Pazar günü Kazakistan'da 17'nci profesyonel boks maçına çıkacak. Profesyonel boksta namağlup UBO (Uluslararası Boks Organizasyonu) Avrupa, UBO Dünya, WBC ( Dünya Boks Konseyi) Ortadoğu şampiyonu olan 30 yaşındaki sporcu, Kazakistan'da düzenlenecek olan Şampiyonların Tacı Uluslararası Profesyonel Boks Gecesi'nde rakibi Aroby ile ringe çıkacak.

Türk bayrağını Kazakistan'da gururla dalgalandırmak istediğini söyleyen Kubilay Alcu, "Adımı dünya sıralamasına yazdırdım. Dünya boks sıralamasında (Boxrec) 89'uncu sırada, Türkiye'de kendi kilogramımda ise birinci sıradayım. Ülkemizi, Muğla ve Fethiye'mizi Kazakistan'da temsil edeceğim. Her zaman beni destekleyen başta Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya ve Fethiye halkına çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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