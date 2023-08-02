Küba'da 1. Uluslararası Spor Fuarı Başladı

HAVANA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Küba'nın 1. Uluslararası Spor Fuarı, Salı günü başkent Havana'da başladı.

Açılış törenine Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa ve Küba Başbakan Yardımcısı Jorge Luis Perdomo Di-Lella da katıldı.

Küba Ulusal Spor, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Enstitüsü Başkanı Osvaldo Vento, "Bu etkinliğin amaçlarından biri spor hizmetlerinin ihracatına yönelik fırsatları keşfetmek" dedi.

Cumartesi gününe kadar sürecek olan fuarda sunulan ürünler ve atölye çalışmalarının yanı sıra işbirliğine yönelik mutabakat zabıtları imzalanırken, halk da seçkin sporcularla etkileşime girme fırsatı bulacak.

Etkinlik, aralarında Meksika, Çin, Kanada, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 13 ülkeden 123 şirketi bir araya getiriyor.

Çinli Yiwu Kinghan İthalat ve İhracat Limited Şirketi'nde satış asistanı olarak çalışan Liame Fernandez, Xinhua'ya yaptığı açıklamada etkinliğin adadaki iş alanlarını genişletmek için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Fernandez, "Fuarda spor aletlerimiz sergileniyor. Küba ile 10 yıldır çalışıyoruz" dedi. ¦