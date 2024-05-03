KTÜ'de Yön Bulma-Oryantiring Yarışması Düzenlenecek
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Yön Bulma-Oryantiring Yarışması, Bilim, Kültür, Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek. Yarışma, 21 Mayıs'ta saat 11.00'de Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda yapılacak. Yarışmada birinci olanlara 5 bin lira ödül verilecek.
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "Yön Bulma-Oryantiring Yarışması" yapılacak.
Bilim, Kültür, Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilecek yarışma, Kanuni Kampüsü'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda 21 Mayıs'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin fiziksel ve zihinsel becerilerinin geliştirmeleri, kampüs dinazminin ön plana çıkarılması hedeflenen yarışmada birinci olanlara 5 bin lira ödül verilecek.