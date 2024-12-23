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Krzysztof Piatek, Kasımpaşa'ya Karşı 2 Gol Attı ve Gol Krallığında Zirveye Yerleşti

Krzysztof Piatek, Kasımpaşa'ya Karşı 2 Gol Attı ve Gol Krallığında Zirveye Yerleşti
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Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında 2 gol atarak bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı ve gol krallığı sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle birlikte bu sezon Süper Lig'de 12. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, turuncu-lacivertlilerin golleri Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek'ten geldi. Mücadelenin 9. ve 42. dakikasında kazanılan penaltıları gole çeviren Piatek, ilk yarıda geriye düşen takımını öne geçirmeyi başardı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında bu sezon 12. gol sevincini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, 10 golle Simon Banza, 9'ar golü bulunan Edin Dzeko, Ciro Immobile ve Victor Osimhen'in önünde ilk sırada bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Krzysztof Piatek, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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