Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'ndan 16 madalyayla dönen Kros Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı. Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bağcı, takımın başarısını ve Filistin'e verilen desteklerini açıkladı.

Bulgaristan'dan 16 madalyayla dönen Kros Milli Takımı, Filistin'e destek verdi.

Bulgaristan'ın Pirdop kentinde düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'ndan 3'ü ferdi, 6'sı takım olmak üzere 9 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla dönen Kros Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı açarak, İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlardan Sorumlu Teknik Kurul Başkanı Nihat Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak şampiyon olduklarını belirterek "Balkan Kros Şampiyonası için Bulgaristan'a gittik. 6 branşta 3 ferdi, 6 takım şampiyonluğu, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla ülkemize döndük. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik." ifadelerini kullandı.

Filistin'e verilen destekle ilgili de konuşan Bağcı, şunları söyledi:

"İsrail'in tek yönlü yaptığı insanlık dışı savaşı kınıyoruz. Bir an önce bu insanlık dışı durumun sonlanmasını istiyoruz. Atletizm Türk Milli Takımı olarak da Filistinli kardeşlerimize desteğimizi bildiriyoruz."