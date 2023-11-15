Kros Ege Bölge Şampiyonası Denizli'de yapılacak

Türk atletizminin köklü yarışmalarından biri olan Kros Ege Bölge Şampiyonası 18 Kasım Cumartesi günü Denizli'nin ev sahipliğinde Pamukkale'de yapılacak. Düzenlenecek şampiyonaya 11 ilden toplamda 265 sporcunun katılacağı belirtildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi 1. Kademe U18 - U16 Yarışması hafta sonu Pamukkale'de gerçekleşecek. Dünyaca ünlü Pamukkale Travertenlerinin eteklerinde gerçekleşecek şampiyona Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde yapılacak. Atletizmde Türkiye'nin pilot illeri arasında yer alan Denizli'de hafta sonu yapılacak Ege Bölge Şampiyonasında 11 ilden 265 sporcunun kayıt yaptırdığı açıklandı. Yarışmalar için hazırlıklar sürerken organizasyonun lojistiğinden, parkur düzenlemelerine, sporcuların taşınmasından ikramlara kadar destek veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, yarışmaların sağlıklı bir ortamda geçmesi için hiçbir ayrıntıyı gözardı etmedi.

18 Kasım 2023 Cumartesi günü Türkiye'de 8 ayrı bölgede kros heyecanı yaşanacak. U16 ve U18 kız ve erkek kategorilerinde yapılacak yarışmalar sonunda ikinci kademeye katılacak atletler belli olacak. Denizli'de yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde kros hazırlıkları sürüyor. 2023 yılının ilk onbir ayında 35 bölgesel, 16 Türkiye Şampiyonası ve 4 Uluslararası Şampiyonayı Denizli'ye kazandırdıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, tüm bu organizasyonlarda 17 bin 658 sporcuyu Denizli'de ağırladıklarını söyledi. İlman, tesis altyapısı ve tecrübeli kadroları ile Denizli'yi sporda marka kent yapma hedefine adım adım ilerlediklerini sözlerine ekledi. - DENİZLİ