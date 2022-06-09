Kriket Milli Takımı Pursaklar'da kampa girdi - Haberler

Finlandiya'da 9-20 Temmuz tarihlerinde organize edilecek T20 Kriket Dünya Kupası Avrupa Alt Elemelerinde mücadele edecek olan Milli Takım, müsabakalar öncesi hazırlıklarına Pursaklar'da başladı.

12-20 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak ICC T20 Dünya Kupası Avrupa Alt Elemeleri öncesi Büyük Erkek A Milli Takımı, Pursaklar Belediyesi tarafından Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Saray Mahmudiye Stadı'nda kampa girdi. Antrenman yapan A Milli Takımı ziyaret ederek antrenörlerle bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, ilçe Başkanı Servet Türkayık ile birlikte ay-yıldızlı ekibin antrenmanını izledi.

Son yıllarda inşa ettikleri spor alanları ile Pursaklar'ın spor alt yapısını güçlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Saray Mahmudiye stadımızda kampa girerek günde çift antrenman yapan sporcularımızı, İlçe Başkanımız Servet Türkayık ile birlikte izledik. İlçemizi sportif olarak temelleri sağlam yapılarla inşa etmeye devam ederek, ülke sporuna katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor