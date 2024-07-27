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Kriket Büyük Kadınlar Açık Alan Müsabakaları Afyonkarahisar'da Başladı

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Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Kriket Büyük Kadınlar Açık Alan birinci ayak müsabakaları, 26 Temmuz'da Afyonkarahisar'da başladı. Bu yılki müsabakalara Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi var. 8 ilden 9 takım ve toplamda 180 sporcu, kriket sporunun bu önemli etkinliğinde bir araya geldi. Katılımcılar, hem kendi illerini en iyi şekilde temsil etmek hem de kriket sporunun gelişimine katkı sağlamak için kıyasıya bir rekabet içerisinde olacak. Kriket, dünya genelinde oldukça popüler olan bir spor dalı. Türkiye'de ise son yıllarda artan bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle kadın kriket takımlarının sayısındaki artış ve federasyonun düzenlediği etkinlikler, sporun gelişimine büyük katkı sağlıyor. Afyonkarahisar'da düzenlenen bu müsabakalar, kriket sporunun ülkemizdeki yükselişine ve yaygınlaşmasına önemli bir adım olarak görülüyor. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakaların Afyonkarahisar'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kasapoğlu, 'Bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak, şehrimiz için büyük bir onur. Kriket gibi gelişmekte olan bir spor dalının desteklenmesi, gençlerimizin sporla daha fazla ilgilenmelerine ve bu alanda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Afyonkarahisar olarak, sporun ve sporcuların her zaman yanında olacağız' dedi. - AFYONKARAHİSAR

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Kriket Büyük Kadınlar Açık Alan birinci ayak müsabakaları, 26 Temmuz'da Afyonkarahisar'da başladı.

Bu yılki müsabakalara Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi var. 8 ilden 9 takım ve toplamda 180 sporcu, kriket sporunun bu önemli etkinliğinde bir araya geldi. Katılımcılar, hem kendi illerini en iyi şekilde temsil etmek hem de kriket sporunun gelişimine katkı sağlamak için kıyasıya bir rekabet içerisinde olacak.

Kriket, dünya genelinde oldukça popüler olan bir spor dalı. Türkiye'de ise son yıllarda artan bir ilgiyle karşılanıyor. Özellikle kadın kriket takımlarının sayısındaki artış ve federasyonun düzenlediği etkinlikler, sporun gelişimine büyük katkı sağlıyor. Afyonkarahisar'da düzenlenen bu müsabakalar, kriket sporunun ülkemizdeki yükselişine ve yaygınlaşmasına önemli bir adım olarak görülüyor.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliği

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakaların Afyonkarahisar'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kasapoğlu, "Bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak, şehrimiz için büyük bir onur. Kriket gibi gelişmekte olan bir spor dalının desteklenmesi, gençlerimizin sporla daha fazla ilgilenmelerine ve bu alanda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Afyonkarahisar olarak, sporun ve sporcuların her zaman yanında olacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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