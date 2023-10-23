Kozanlı Sporcular 29 Ekim Cumhuriyet Boks Kupası'nda 15 Madalya Kazandı

Osmaniye'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Boks Kupası müsabakalarında Kozanlı sporcular 13 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak ilçenin gururu oldular. Kozan Belediye Spor Kulübü, en fazla madalya alan takım oldu.

Osmaniye'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Boks Kupası müsabakalarında Kozanlı sporcular 15 madalya ile döndü.

Osmaniye'de Cumhuriyet'in 100. yılı çerçevesinde 29 Ekim Cumhuriyet Boks Kupası müsabakaları düzenlendi. Bu müsabakalara Kozan Kozan Belediye Spor Kulübü'nden 15 sporcuyla katılım sağlayarak müsabakalarda 13 altın, bir gümüş, ve bir de bronz madalyası kazanarak ilçenin gururu oldular. Kozan Belediye Spor Kulübü, bölgeden 230 sporcunun yarıştığı müsabakalarda en fazla madalya alan takım oldu.

Müsabakalarda 40 kiloda yarışan Kozan Belediye Spor Kulübü Sporcusu Egemen Yüce, turnuvanın en teknik boksörü seçildi. Sporcuları tebrik eden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Sporcularımız 15 madalya alarak gurur kaynağımız oldu. Ayrıca 40 kiloda yarışan sporcumuz Egemen Yüce turnuvanın en teknik boksörü seçildi. Tüm sporcularımızı, Fatih Öztürk hocamızı ve bütün teknik ekibimizi gönülden kutluyorum. Gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA