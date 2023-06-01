Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kozan'da İlkokullar Arası Futbol Turnuvası Düzenlendi

Kozan'da İlkokullar Arası Futbol Turnuvası Düzenlendi

Spor Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde 'İlkokullar Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi. Kaymakamlık, Kozan Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvada 160 sporcuyla 12 takım ter döktü. Final maçında 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlkokulu'nu 11-4 yenen Atatürk İlkokulu turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon olan okula kupasını, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü verdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde "İlkokullar Arası Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Kaymakamlık, Kozan Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvada 160 sporcuyla 12 takım ter döktü.

Final maçında 100. Yıl Şehit Serkan Ağca İlkokulu'nu 11-4 yenen Atatürk İlkokulu turnuvanın şampiyonu oldu.

Şampiyon olan okula kupasını, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü verdi.

Kaynak: AA / Spor

Hisarcık Futbol Adana Kozan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title