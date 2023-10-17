Kozan'da dron destekli trafik denetiminde 20 yıllık sürücüye ilk kez ceza

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan dron destekli trafik denetiminde 20 yıllık sürücü, emniyet kemeri takmamaktan dolayı ilk kez ceza aldı. Denetimde toplamda 35 araca 19 bin 737 TL idari para cezası uygulandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dron destekli yapılan trafik denetiminde 20 yıllık sürücü ilk kez ceza yedi.

Kozan karayolunda ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dron desteğiyle kural ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için denetimi gerçekleştirdi. Dron ile emniyet kemeri takmadan araç kullanan, kırmızı ışık ihlali yapan, araç kullanırken cep telefonu ile konuşan sürücüler tek tek belirlenip uygulama noktasındaki ekiplere tek tek aktarıldı. Trafik polisleri bu araçları durdurarak sürücülerine tek tek ceza yazdı. Uygulamada bazı sürücüler cezalara itiraz ederken, bazı sürücüler denetimin trafikte sürücülerin güvenliği için olduğunu ifade ederek başarılı bulduğunu kaydetti. Bir sürücü 20 yıldır ehliyetinin olduğunu, ilk cezasını hava destekli denetimde emniyet kemeri nedeni ile yediğini söyledi.

Yazılan cezaya itiraz eden bir başka sürücü ise ayda 5 bin TL trafik cezası yediğini iddia ederek cep telefonu ve emniyet kemerinden ceza yazıldığını söyledi.

Ekipler hava destekli denetimlerin sürekli yapıldığını ve halkın güven ve huzur içinde olması adına denetimlerin süreceğini kaydetti.

Uygulamada 35 araca, 37 farklı maddeden 19 bin 737 TL idari para cezası uygulandı. - ADANA