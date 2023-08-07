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Köyler arası düzenlenen dostluk turnuvasında kavga: O anlar kamerada

Spor Haberleri

Ankara'nın Haymana ilçesinde köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında, futbol karşılaşması sırasında iki takım oyuncuları birbirine saldırdı. Kavgaya taraftarlar da dahil oldu. Çıkan kavga sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Köyler arası düzenlenen dostluk turnuvasında Kavga : O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında, futbol karşılaşması sırasında iki takım oyuncuları birbirine saldırdı. Kavgaya taraftarlar da dahil oldu.

Haymana ilçesinde Adnan Sevinç Şehir Stadyumu'nda oynanan köyler arası dostluk turnuvasında Gedik ve Karasüleymanlı futbol takımları karşılaştı. Karasüleymanlı'nın 3-2 Gedik'i yendiği maçın bitiş düdüğüyle saha bir anda karıştı. Yumrukların konuştuğu kavgaya taraftarlar da dahil olurken, Çevik Kuvvet'in araya girmesiyle olaylar son buldu. Çıkan kavga sonrasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Haymana Ankara Futbol kavga Spor Haberler

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