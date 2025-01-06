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Köyceğizli taekwondocular il seçmelerine damga vurdu

Köyceğizli taekwondocular il seçmelerine damga vurdu
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Taekwondocular Şehit Polis Yaşar Özlem anısına düzenlenen Taekwondo İl Birinciliği Kupası müsabakalarına damga vurdu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Taekwondocular Şehit Polis Yaşar Özlem anısına düzenlenen Taekwondo İl Birinciliği Kupası müsabakalarına damga vurdu.

Menteşe Spor Salonu'nda Muğla Taekwondo İl Temsilciliği tarafından "Şehit Polis Yaşar Özlem Anısına Gençler ve Büyükler Taekwondo İl Birinciliği Kupası" düzenlendi. Organizasyona, 8 ilçeden 11 kulüp ve yaklaşık 75 sporcu katıldı. Muğla'da düzenlenen Şehit Polis Yaşar Özlem adına yapılan gençler-büyükler taekwondo il seçmelerine Köyceğiz taekwondo olarak 5 sporcu gençlerde, 1 sporcu büyüklerde, 6 sporcu ile katıldı. Sporcuların tamamı kilolarında birinci oldu. Bu sonuçla tüm sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Ayrıca Köyceğizli Taekwondocular gençler kategorisinde takım olarak birinci oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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