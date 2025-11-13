Haberler

Köyceğizli Sporcular Kuşadası'ndan Madal yayla Döndü

Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Kuşadası'ndaki Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Köyceğiz Gençlikspor Güreş Takımı, katıldıkları organizasyondan toplamda 8 madalya ile döndü. Takım, Köyceğiz Kaymakamlığı'nın desteğiyle önemli bir başarı elde etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Kuşadası'nda düzenlenen Kadınlar Güreş Turnuvası'na katılan sporcular madalyaları topladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 10. Atatürk'ü Anma Kadınlar Güreş Turnuvası'ndan Köyceğizli sporcular başarıyla döndü. Köyceğiz Gençlikspor Güreş Takımı Köyceğiz Kaymakamlığı'nın destekleriyle katıldıkları Kuşadası Ege Bölgesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Güreş Turnuvası'na 9 sporcuyla katılırken, 6 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülükle madalyaları topladı. Ayrıca U14 / U15 Kadınlar Serbest Güreş Kategorisinde Köyceğiz Gençlikspor takım halinde şampiyon oldu.

Köyceğiz Gençlikspor Güreş Takımı antrenörü Elis Yıldız yaptığı açıklamada; "Bize bu imkanları sunup maddi manevi destek olan ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Köyceğiz Kaymakamımız Mert Kumcu'ya sporcularım, aileleri ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

