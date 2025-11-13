Köyceğizli Sporcular Kuşadası'ndan Madal yayla Döndü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Kuşadası'nda düzenlenen Kadınlar Güreş Turnuvası'na katılan sporcular madalyaları topladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 10. Atatürk'ü Anma Kadınlar Güreş Turnuvası'ndan Köyceğizli sporcular başarıyla döndü. Köyceğiz Gençlikspor Güreş Takımı Köyceğiz Kaymakamlığı'nın destekleriyle katıldıkları Kuşadası Ege Bölgesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Güreş Turnuvası'na 9 sporcuyla katılırken, 6 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülükle madalyaları topladı. Ayrıca U14 / U15 Kadınlar Serbest Güreş Kategorisinde Köyceğiz Gençlikspor takım halinde şampiyon oldu.

Köyceğiz Gençlikspor Güreş Takımı antrenörü Elis Yıldız yaptığı açıklamada; "Bize bu imkanları sunup maddi manevi destek olan ve her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Köyceğiz Kaymakamımız Mert Kumcu'ya sporcularım, aileleri ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA