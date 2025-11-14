Köyceğiz Voleybol Takımı Dalaman'da Şampiyon Oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi voleybol minik takımı Dalaman'da düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon oldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında organize edilen Mini Yaş (İlkokul) kategorisi voleybol turnuvası, anlamına yakışır şekilde birlik, dostluk ve heyecan dolu geçti. Köyceğiz Akademi Spor Kulübü minik takımı, turnuvayı birincilikle tamamlayarak büyük bir sevinç yaşadı. Kulüp Başkanı Bilge Kınalı; "Bizlere özgürlüğü, demokrasiyi ve vatanımızı armağan eden Ata'mızı, onun yaktığı ışığı ileriye taşıyacak nesiller olarak saygı, sevgi ve minnetle andık. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan antrenörlerimize, sporcularımıza, velilerimize ve organizasyonu gerçekleştiren Dalaman Master Akademi Spor Kulübüne teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA