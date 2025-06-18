Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi Öğrencileri Olimpiyat Heyecanında

Köyceğiz Tazelenme Üniversitesi Öğrencileri Olimpiyat Heyecanında
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Isparta'da düzenlenecek 5. Tazelenme Olimpiyatları'na katılmak için hazırlık yapıyor. Olimpiyatlar 18-20 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak ve Muğla Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi, çeşitli branşlarda mücadele edecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 60 yaş üstü bireylerin devam ettiği Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Isparta'da düzenlenen olimpiyatlara katılma heyecanı yaşıyor.

Olimpiyatlar Tazelenme Üniversiteleri arasında 18-20 Haziran 2025 tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak. 5. Tazelenme Olimpiyatları açılış programı Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Spor Salonu'nda olimpiyat geçişi, katılımcı takımların yerlerini alması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İsmail Tufan açılış konuşmasını yaptı. Katılımcı sporcular adına konuşma yapıldı. Tazelenme Olimpiyatları adına Prof. Dr. Muammer Tuna konuştu. Başarı dilekleri ile olimpiyatlar başlatıldı. Olimpiyatlarda ilk olarak masa tenisi ve voleybol maçları ile yapılıyor. Muğla Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü, masa tenisi, 1000 metre yürüyüş, 4x50 bayrak yarışı, bocce, 100 metre hız olmak üzere 5 branşta 24 öğrenci ile olimpiyatlarda mücadele edecek. 5. Tazelenme Olimpiyatlarına Muğla Tazelenme Üniversitesi Menteşe, Milas, Köyceğiz, Datça, Yatağan, Marmaris, Ula Kampüsleri, Girne Tazelenme Üniversitesi, Ahi Evran Tazelenme Üniversitesi, Balıkesir Tazelenme Üniversitesi, Akdeniz Tazelenme Üniversitesi, Süleyman Demirel Tazelenme Üniversitesi katılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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