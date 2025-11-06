Haberler

Köyceğiz'den Zişan Koparan Avrupa Taekwondo Şampiyonası'na Katılıyor

Güncelleme:
Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Zişan Koparan, Alanya'daki Milli Takım Seçmeleri'nde birinci olarak Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. 6-8 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak şampiyonada Zişan'a başarılar diliyoruz.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Taekwondo sporcusu Zişan Koparan Avrupa şampiyonasında yarışmak için Yunanistan'a gitti.

Alanya'da yapılan Milli Takım Seçmelerinde birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza atan Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcusu Zişan Koparan Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Muğla'yı temsil edecek. 6-8 Kasım 2025 tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek olan şampiyona, Avrupa'nın dört bir yanından gelen yıldız sporcuları bir araya getirecek. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemizi ve ilimizi gururla temsil edecek olan milli takımımıza başarılar diliyoruz" denildi. - MUĞLA

