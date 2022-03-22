Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası heyecanı - Haberler

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Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası heyecanı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Dağ Koşusu şampiyonası 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Dağ Koşusu şampiyonası 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organize ettiği, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediye Başkanlığının işbirliği ile "Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım seçme yarışmaları" 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek. Yarışta Köyceğiz'in güzelliklerinin görüleceği turizm bölgelerinden geçilecek. Yarışma sonunda Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasına katılacak milli takım aday kadrosu belirlenecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Köyceğiz, Türkiye, 27 Mart, Muğla, Spor, Haberler

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