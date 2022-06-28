Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23. Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası, Hükümet Konağı önünde Atatürk heykeline çelenk koyma töreni ile başladı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23. Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası, Hükümet Konağı önünde Atatürk heykeline çelenk koyma töreni ile başladı. Tören alanında saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Akabinde folklor gösterisi sunuldu. Büyük alkış alan folklor gösterisinin ardından Delta Plajı'na kadar Atatürk Kordonu boyunca geleneksel şampiyona yürüyüşü yapıldı. Plaj Hentbol Şampiyonası ilk gün Köyceğiz Delta Plajı'nda gösteri maçı, yemek, şilt takdimi, açılış konuşmaları ve konser ile sona erdi. Törene CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol üyeleri, oyuncular ve vatandaşlar katıldı. Köyceğiz Kaymakamlığı'nın destekleri, Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonunun Organizasyonu ile gerçekleştirilen, 23.Türkiye Üniversiteler Köyceğiz Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası Köyceğiz Belediyesi Delta plajında hafta boyunca devam edecek. Şampiyonaya 14 üniversite katılıyor. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Spor Mustafa Kemal Atatürk Köyceğiz Muğla Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Köyceğiz'de Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.