Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde güreş kursu gören minik pehlivanlar gösteri güreşi gerçekleştirdi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde güreş kursu gören minik pehlivanlar gösteri güreşi gerçekleştirdi. Minik pehlivanlar Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde bir yıl boyu öğrendikleri hünerlerini sergiledi. Antrenör Veli Er tarafından eğitilen minik pehlivanlar Köyceğiz Festival Platformu alanında kispetlerini giyinerek güreşe hazırlandı. Minik pehlivanlar er meydanına çıkarken, minderde rakipleriyle karşılaştı. Güreş oyunlarındaki yeteneklerini sergileyerek rakibini yenmek için mücadele eden minik güreşçileri seyretmek için vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Minik pehlivanlar izleyenlerden bol alkış aldı. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / Spor Köyceğiz Muğla Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Köyceğiz'de minik pehlivanlar güreş tuttu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.