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Köyceğiz'de Atatürk Yol Koşusu Yarışmaları Düzenlendi

Köyceğiz'de Atatürk Yol Koşusu Yarışmaları Düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı dolayısıyla düzenlenen yol koşusu yarışmaları yapıldı. 6 kategoride 166 sporcu öğrencinin katıldığı yarışmalar, ödül töreni ile sona erdi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yılı nedeniyle yol koşusu yarışmaları yapıldı.

Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk Yol Koşusu yarışmaları ödül töreni ile tamamlandı. 6 kategoride yapılan yarışmalara 166 sporcu öğrenci katıldı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ın da katıldığı ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edilerek, başarılarının devamını dilendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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