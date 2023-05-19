Köyceğiz'de 19 Mayıs kutlamaları yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler arasında çelenk koyma töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunması, konuşmalar, şiir okuması, halk oyunları ve güreş gösterileri yer aldı. Törene protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Köyceğiz'de ilk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları eski kaymakamlık önünde çelenk koyma töreni ile başladı. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve öğrencilerin katıldığı programda Atatürk büstüne çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törenden sonra bayram etkinlikleri Köyceğiz Gençlik Merkezi önünde devam etti. Program sunuculuğunu Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni İrfan Alçulha'nın yaptığı kutlamaların devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayram Mesajı okundu. Ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Köyceğiz Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kaleli yaptı.

Daha sonra Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve gençliğin Ata'ya cevabı okundu. Şiir okuması gerçekleştirilmesinin ardından Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Halk Eğitim Merkezi Teakwando çalışma grubunun gösterisi sergilendi. Bayan Güreş Takımı güreş gösterisi sundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden sonra program sona erdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenine Köyceğiz Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

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