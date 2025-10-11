Haberler

Köyceğiz Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u Deplasmanda Mağlup Etti

Süper Lig'in 9. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 34-32'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı ev sahibi ekip 17-15 önde tamamlarken, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Köyceğiz ekibi galibiyeti elde etti.

Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 34-32 yendi.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-15 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğü sağlayan Köyceğiz Belediyespor, rakibini 34-32 mağlup etti.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
