Köyceğiz Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u Deplasmanda Mağlup Etti
Süper Lig'in 9. haftasında Köyceğiz Belediyespor, deplasmanda Beykoz Belediyespor'u 34-32'lik skorla mağlup etti. İlk yarıyı ev sahibi ekip 17-15 önde tamamlarken, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Köyceğiz ekibi galibiyeti elde etti.
