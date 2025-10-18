Köyceğiz Belediyespor, Ankara Hentbol'u Farklı Yenerek Galip Geldi
Köyceğiz Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında, sahasında Ankara Hentbol'u 41-25 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıyı 17-12 önde tamamlayan ev sahibi takım, ikinci yarıda farkı açtı.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Köyceğiz Belediyespor, sahasında Ankara Hentbol'u 41-25 mağlup etti.
Köyceğiz Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım, 17-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Köyceğiz Belediyespor, sahadan 41-25 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor