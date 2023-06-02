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Kourbelis, Trabzonspor için İstanbul'da

Kourbelis, Trabzonspor için İstanbul'da

Spor Haberleri

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen Dimitrios Kourbelis, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

- Kourbelis, Trabzonspor için İstanbul'da

İSTANBUL - Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta forma giyen Dimitrios Kourbelis, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Bordo-mavililer, transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için Yunan takımı Panthinaikos'ta forma giyen ön libero Dimitrios Kourbelis'i, Türkiye'ye getirdi. İstanbul Havaalanı'na gelen Yunan futbolcuyu, Trabzonspor yetkilileri karşıladı. Kourbelis, kendisini bekleyen araçla havaalanından ayrıldı.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Panathinaikos'ta 36 resmi maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Panathinaikos Trabzonspor Yunanistan İstanbul Spor Haberler

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