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Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si seçildi

16 Aralık 2023 16:45 Güncelleme: 16:46 Abone Ol

Panathinaikos forması giyen Kostas Sloukas, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 14. hafta karşılaşmalarında 29 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, LDLC ASVEL Villeurbanne'ı mağlup eden maçta 12 asistle kariyer rekoru kırdı ve galibiyete 18 sayı, 5 ribauntluk katkı sağladı.