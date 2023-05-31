Kosova'da Galatasaray Sevinci
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Galatasaray'ın şampiyonluğu Kosova'nın Prizren kentinde Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede kutlandı. Galatasaray taraftarları konvoylar halinde, ellerinde bayraklarla kutlamalar gerçekleştirdi.
Galatasaray'ın şampiyonluğu Kosova'da da kutlanıyor.
Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde, Kosovalı Galatasaray taraftarları sokağa döküldü. Prizren'deki Galatasaray taraftarları konvoylar halinde, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla kutlamalar gerçekleştirdi. Meşaleler yakan taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. - PRİZREN
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor