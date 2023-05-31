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Kosova'da Galatasaray Sevinci

Kosova'da Galatasaray Sevinci

Spor Haberleri

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kosova'nın Prizren kentinde Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede kutlandı. Galatasaray taraftarları konvoylar halinde, ellerinde bayraklarla kutlamalar gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kosova'da da kutlanıyor.

Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde, Kosovalı Galatasaray taraftarları sokağa döküldü. Prizren'deki Galatasaray taraftarları konvoylar halinde, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla kutlamalar gerçekleştirdi. Meşaleler yakan taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. - PRİZREN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Prizren Kosova Spor Haberler

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