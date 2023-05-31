Kosova'da Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamaları
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Galatasaray'ın şampiyonluğu Kosova'nın Prizren kentinde de kutlandı. Türk nüfusun yoğun olduğu bölgede, Galatasaray taraftarları konvoylar halinde sokaklara çıkarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
- Kosova'da Galatasaray sevinci
PRİZREN - Galatasaray'ın şampiyonluğu Kosova'da da kutlanıyor.
Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde, Kosovalı Galatasaray taraftarları sokağa döküldü. Prizren'deki Galatasaray taraftarları konvoylar halinde, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla kutlamalar gerçekleştirdi. Meşaleler yakan taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor