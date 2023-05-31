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Kosova'da Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamaları

Kosova'da Galatasaray Şampiyonluğu Kutlamaları

Spor Haberleri

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kosova'nın Prizren kentinde de kutlandı. Türk nüfusun yoğun olduğu bölgede, Galatasaray taraftarları konvoylar halinde sokaklara çıkarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

- Kosova'da Galatasaray sevinci

PRİZREN - Galatasaray'ın şampiyonluğu Kosova'da da kutlanıyor.

Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde, Kosovalı Galatasaray taraftarları sokağa döküldü. Prizren'deki Galatasaray taraftarları konvoylar halinde, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla kutlamalar gerçekleştirdi. Meşaleler yakan taraftarlar şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Prizren Kosova Spor Haberler

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