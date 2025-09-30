Kösealispor, Teknik Direktör Tugay Erbay ile Anlaştı

Salihli'yi Manisa 1. Amatör Küme'de temsil edecek olan ekiplerden olan Kösealispor'da teknik direktörlük görevine Tugay Erbay getirildi.

Manisa 1.Amatör Salihli Grubu'nda Salihli Gençlerbirliği, Poyraz FK, Tayfan FK, Beyliklispor, Kapancpor ile birlikte mücadele edecek olan Kösealispor, teknik direktör Tugay Erbay ile el sıkıştı. Erbay, Kulüp Başkanı Fahri Açar'ın yer aldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı. Geçtiğimiz yıllarda Keli Zaferspor'u çalıştıran Tugay Erbay, hedefi olan bir kulüp ile anlaştığını söyledi. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Erbay, transferleri hızlı şekilde bitirip sahaya ineceklerini sözlerine ekledi. - MANİSA