Koşarak teknoloji bağımlılığına dikkat çektiler - Haberler

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Koşarak teknoloji bağımlılığına dikkat çektiler

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Koşarak teknoloji bağımlılığına dikkat çektiler

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahasında "Ekranı Kapat Dünyaya Koş" temalı halk koşusu düzenlendi.

Sivas'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahasında "Ekranı Kapat Dünyaya Koş" temalı halk koşusu düzenlendi.

Teknoloji bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) toplantısında alınan kararlar gereğince ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahasında gerçekleştirilen halk koşusuna öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Yarışma sonunda dereceye girenlere madalya takdim edildi.

Halk koşusuna Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal da katıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

milli eğitim bakanlığı Atletizm Eylül Sivas Spor Haberler

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