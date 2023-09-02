Koruma ve Bakım Altındaki Çocuklar Sporda Başarılarla Dikkat Çekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, sporda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Uluslararası ve ulusal müsabakalarda dereceler elde eden çocuklar, Bakanlığa ait kuruluşlarda toplam 20 milli sporcu bulunuyor. Bakanlık, çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için her alanda destek sağlıyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar sporda elde ettikleri başarılarla dikkati çekiyor.

Devlet bakım ve korumasında bulunan çocuklar bu yıl uluslararası arenada 1 gümüş madalya kazanırken, ulusal müsabakalarda ise 175 kez dereceye girerek başarıları ile göz doldurdu.

2023 yılı itibarıyla Bakanlığa ait kuruluşlarda koruma ve bakım altında olan toplam 20 milli sporcu bulunuyor. 18'i kız çocuk, 2'si erkek çocuk olan milli sporcuların 8 farklı branşta dereceleri yer alıyor. Bakanlığa bağlı kurumlarda 56 farklı spor branşında, 766'sı kız, 791'i erkek olmak üzere toplam 1557 lisanslı çocuk sporcu bulunuyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındaki çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmek için çocukları her alanda destekliyor.

Sportif ve sanatsal alanlarda çocukların yeteneklerinin belirlenebilmesi amacıyla üniversitelerle federasyonlarla kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak çocukların yetenekleri tespit ediliyor. Çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla bakım ve koruma altında bulunan tüm çocuklar en az 1 spor dalına yönlendiriliyor.

Kuruluşlarda kalan çocuklar güreş, okçuluk, badminton, kempo, halter, boks, bisiklet, dağcılık, kayak, judo, hokey ve koşu gibi çeşitli spor dallarında ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyor. Çocukların sportif, sanatsal ve kültürel alanlardaki bilgi, beceri ve başarılarının devam etmesi için çalışmalar ve işbirlikleri güçlenerek sürdürülüyor. - ANKARA