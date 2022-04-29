Kort tenisi şampiyonasında büyük başarı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Batman'da düzenlenen Kort Tenisi Küçük Erkekler Bölge Yarışmasında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Saadettin Aka Ortaokulu öğrencileri birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 okul sporları faaliyet programı çerçevesinde 26-30 Nisan tarihleri arasında Batman'da düzenlenen Kort Tenisi Bölge Şampiyonasında Saadettin Aka Ortaokulu öğrencileri birinci oldu. 10-12-14 ve 16 yaş kategorilerinde düzenlenen şampiyonada kıyasıya mücadele eden Saadettin Aka Ortaokulu öğrencileri altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona sonunda Bitlis iline dönen sporcular, Saadettin Aka Ortaokulunda büyük bir tören ile karşılandı. Hazırlanan törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Halil Akhan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, sporcuları tebrik ederek gelecek yarışmalarda başarılar diledi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Spor