Korkutelili Küçüksolak, güreşte dünya 3.'sü oldu Korkutelili İsmail Küçüksolak, Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılan U-20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonası'nda, üçüncü oldu. Korkutelili İsmail Küçüksolak, Bulgaristan'ın Sofya şehrinde yapılan U-20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonası'nda, üçüncü oldu. İsmail Küçüksolak, yarı finalde ABD'li rakibi karşısında 5-0 öndeyken talihsiz bir şekilde 9-7 yenildi. Küçüksolak, 3'üncülük-5'incilik müsabakasında Ukraynalı rakibini 11-1 teknik üstünlük ile galip gelmeyi başardı ve dünya üçüncüsü oldu. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Dünya Şampiyonası Bulgaristan Spor Haberler

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