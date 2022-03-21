Korkuteli'nde okullar arası futsal turnuvası başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Korkuteli'nde okullar arası futsal turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Korkuteli'nde okullar arası futsal turnuvası başladı

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları organizasyonu futsal turnuvası Recep Gürbüz kapalı spor salonunda başladı.

KORKUTELİ, ANTALYA (İHA) - Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları organizasyonu futsal turnuvası Recep Gürbüz kapalı spor salonunda başladı. Turnuvaya 18 okul takımı katılıyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ilçedeki okullar arası turnuvalarımız heyecanla başladı. Spora teşvikin yanı sıra, takım olma bilinci, mücadele etme, kazanma ve kaybetme duygularını da tadacak olan öğrencilerimiz sporun kardeşlik olduğunu öğrenecekleri güzel bir günler geçirecekler. Şimdiden tüm sporseverlerimizi müsabakalara bekliyoruz ve başarılar dilerim" dedi. - ANTALYA

Korkuteli'nde okullar arası futsal turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Korkuteli, Hisarcık, gençlik, okullar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title