Körfezli yüzücüler Trabzon'dan madalyalarla döndü
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Trabzon'da düzenlenen ve 287 sporcunun katıldığı Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası'ndan 3 madalyayla döndü.
TRABZON (İHA) - Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Trabzon'da düzenlenen ve 287 sporcunun katıldığı Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası'ndan 3 madalyayla döndü.
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, 1-3 Nisan 2022 tarihlerinde Trabzon'da 27 şehirden 102 kulüp, 141 bayan, 287 erkek sporcunun katıldığı 13-14 Yaş Küçükler Bireysel Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcu ile katıldı. 11 yarışın 10'unda iyi yarış geçiren sporcular, başarılarını 3 madalyayla süsledi. - KOCAELİ
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor