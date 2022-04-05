Körfezli yüzücüler Trabzon'dan madalyalarla döndü - Haberler

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Körfezli yüzücüler Trabzon'dan madalyalarla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Körfezli yüzücüler Trabzon'dan madalyalarla döndü

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Trabzon'da düzenlenen ve 287 sporcunun katıldığı Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası'ndan 3 madalyayla döndü.

TRABZON (İHA) - Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Trabzon'da düzenlenen ve 287 sporcunun katıldığı Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası'ndan 3 madalyayla döndü.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, 1-3 Nisan 2022 tarihlerinde Trabzon'da 27 şehirden 102 kulüp, 141 bayan, 287 erkek sporcunun katıldığı 13-14 Yaş Küçükler Bireysel Türkiye Şampiyonası'na 3 sporcu ile katıldı. 11 yarışın 10'unda iyi yarış geçiren sporcular, başarılarını 3 madalyayla süsledi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Körfez Belediyesi, Gençlerbirliği, Trabzon, Nisan, Spor, Haberler

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