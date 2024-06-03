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Körfezli Sporcular Bursa'da Madalya Aldı

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Körfezli sporcular, Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarında madalya kazandı. Dersu Senem Altundağ, Safiyye Nur Abdioğlu, Berat Sefa Topoz, Emre Ataş, Hüseyin Tilki ve Muhammed Harun Budak, diğer rakiplerini geride bırakarak başarılı bir performans sergiledi.

Bursa'da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu 10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge Müsabakalarına katılan Körfezli sporcular barajı geçerek, madalya aldı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün sporcusu elde ettikleri derecelerle eleme barajını geçerek madalya almaya hak kazandı. Dersu Senem Altundağ, Safiyye Nur Abdioğlu, Berat Sefa Topoz, Emre Ataş, Hüseyin Tilki ve Muhammed Harun Budak yaklaşık 500 sporcunun katıldığı 2. bölge müsabakalarında aldıkları derecelerle grupta bulunan Kocaeli, Bursa, Bilecik, Düzce, Sakarya, Yalova, Bolu, Zonguldak, Eskişehir, Kütahya ve Karabük illerinden gelen diğer iddialı rakipleri arasından sıyrılmayı bildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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