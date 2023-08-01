Körfezli Karateciler Marmara Cup'ta Şampiyonluk ve Üçüncülük Madalyası Kazandı

Körfezli karateciler, uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda şampiyonluk ve üçüncülük madalyası kazandı. Türkiye Milli Takımı adına yarışan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri Kübra Kılınç ve Hilmi Metehan Toker, başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Körfezli karateciler, uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvasında şampiyonluk ve üçüncülük madalyası getirdi.

İstanbul Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası, 13 ülkeden yaklaşık 900 sporcunun katılımıyla yapıldı. Turnuvaya Türkiye Milli Takımı adına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecisi Kübra Kılınç 11 yaş 32 kilo kategorisinde birinci olarak şampiyonluğu göğüsledi. 10 yaş 40 kiloda Hilmi Metehan Toker de üçüncü olarak madalya kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi. - KOCAELİ