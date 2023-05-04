Körfezli 5 karateci milli takımda

Denizli Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapılan Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti.

3 bin 500 karatecinin katıldığı şampiyonada Körfez Gençlerbirliği sporcularından Hilmi Metehan Toker Türkiye Şampiyonu, Kağan Berk Bektaş Türkiye üçüncüsü, İbrahim Halil Tüken Türkiye üçüncüsü, Esmanur Hümeyra Eraslan ve Yadigar Egin Türkiye 5'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attılar. 40 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Hilmi Metehan Toker, mayıs ayında Karadağ'da yapılacak Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda milli takımda Türkiye'yi ve Kocaeli'yi temsil edecek. - KOCAELİ