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Körfez sporcu fabrikasına dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Körfez sporcu fabrikasına dönüştü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde futbol eğitimi alan ve U14, U16, U18 kategorilerinde şampiyonluk yaşayan sporcularla yemekte bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde futbol eğitimi alan ve U14, U16, U18 kategorilerinde şampiyonluk yaşayan sporcularla yemekte bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü bünyesinde futbol eğitimi alan ve U14, U16, U18 kategorilerinde şampiyonluk yaşayan sporcularla yemekte bir araya geldi. Sosyal tesislerde gerçekleştirilen buluşmaya, başkan yardımcısı Osman Yurt, gençlik ve spor hizmetleri müdürü Ali Osman Baş, kulüp yöneticileri ile antrenörler de katıldı. Yemekte konuşma yapan Başkan Söğüt, "Gerçekten güzel bir eğitim sistemimiz var. Bunu peş peşe gelen başarılarla da görebiliyoruz. Her branşta şampiyonlar yetişiyor ve bu başarılarını milli forma ile süslüyorlar. Körfez adeta bir sporcu fabrikasına dönüştü. Tabi bu başarıda antrenörlerimizin ve onları bize teslim eden velilerimizin emeği çok büyük. Sizlerden ise bazı konulara dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle eğitiminizi asla aksatmayın ve başarılı olmak için çalışmaktan asla vazgeçmeyin" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Şener Söğüt Körfez Söğüt Spor Haberler

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