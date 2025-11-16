Körfez Gençlerbirliği ve Kadıköy Ragbi Şampiyon Oldu
Kadınlar 15'li Ragbi Ligi'nde Körfez Gençlerbirliği, Erkekler 15'li Ragbi Ligi'nde ise Kadıköy Ragbi şampiyonluğa ulaştı. Final maçları Ankara'da yapıldı.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre liglerde final maçları, Ankara'daki Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynandı.
Kadınlar finali sonucu Körfez Gençlerbirliği şampiyonluğu, Firuzköy Spor Kulübü 2'nciliği elde etti.
Erkeklerde ise Kadıköy Ragbi şampiyon, İstanbul Ragbi 2'nci, Ankara Ragbi 3'üncü oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor