Körfez Gençlerbirliği U21 Ragbi Takımları Türkiye Şampiyonu Oldu
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün kadın ve erkek U21 ragbi takımları, Kayseri'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda namağlup olarak şampiyonluk elde etti.
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U21 Ragbi kadın ve erkek takımları Türkiye Şampiyonu oldu.
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Kayseri'de yapılan U21 Ragbi Türkiye Şampiyonası'na katıldı. U21 erkek ve kadın ragbi takımları 7'şer maç yaparken, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün iki takımı da namağlup şampiyon oldu. - KOCAELİ