Körfez Gençlerbirliği U21 Ragbi Takımları Türkiye Şampiyonu Oldu

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U21 Ragbi kadın ve erkek takımları Türkiye Şampiyonu oldu.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Kayseri'de yapılan U21 Ragbi Türkiye Şampiyonası'na katıldı. U21 erkek ve kadın ragbi takımları 7'şer maç yaparken, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün iki takımı da namağlup şampiyon oldu. - KOCAELİ