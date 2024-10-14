Körfez Gençlerbirliği U14 Takımı Şampiyonluk Yolunda İlerliyor

Körfez Gençlerbirliği U14 futbol takımı şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Takım, üst üste aldığı iki galibiyetle haftayı kayıpsız kapattı.

Körfez Gençlerbirliği U14 futbol takımı 3 gün içinde yaptığı iki maçta aldığı galibiyetlerle şampiyonluk iddiasını kanıtladı. İlk olarak Perşembe akşamı Esentepe Stadında Körfez Esenspor ile karşı karşıya gelen Körfez Gençlerbirliği U14 Futbol Takımı maçtan 9-0 gibi farklı bir skorla galibiyet aldı.

3 gün sonra hafta sonu tekrar sahaya çıkan takım, bu kez grubun güçlü takımı Körfez İlçe Birlikspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresinde 1-0 geriye düşen Körfez Gençlerbirliği, Berkay'ın ve Muhammet Taha'nın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. - KOCAELİ